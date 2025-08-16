0
НОВОСТИ

Саммит на Аляске доказал возможность переговоров без предварительных условий — Медведев

12:00 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал одним из результатов саммита на Аляске доказательство возможности проведения переговоров без заключения предварительных условий и с продолжением СВО.

«Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением СВО», — написал Медведев в своем телеграм-канале, подводя итоги встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги 15 августа.

