В Минфине РФ подсчитали примерный доход бюджета от введения технологического сбора

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные доходы в федеральный бюджет России от введения с 1 сентября 2026 года технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026–2028 гг. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов, комментируя поправки в Налоговый кодекс РФ.

«С учетом того, что он (технологический сбор — прим. ТАСС) только с 1 сентября будет применяться, это порядка 20 млрд рублей. Потом в 2027 году — порядка 88 млрд рублей, порядка 110 млрд рублей, начиная с 2028 года. Предельная ставка сбора составит 5 тыс. рублей», — отметил он на комитете Госдумы по бюджету и налогам.