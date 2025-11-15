В Минфине РФ подсчитали примерный доход бюджета от введения технологического сбора
16:45 15.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительные доходы в федеральный бюджет России от введения с 1 сентября 2026 года технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026–2028 гг. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов, комментируя поправки в Налоговый кодекс РФ.
«С учетом того, что он (технологический сбор — прим. ТАСС) только с 1 сентября будет применяться, это порядка 20 млрд рублей. Потом в 2027 году — порядка 88 млрд рублей, порядка 110 млрд рублей, начиная с 2028 года. Предельная ставка сбора составит 5 тыс. рублей», — отметил он на комитете Госдумы по бюджету и налогам.
НОВОСТИ
- 17:35 15.11.2025
- В правящих кругах Италии возникли разногласия по теме продолжения поставок вооружений Киеву - СМИ
- 15:15 15.11.2025
- Сийярто: Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе...
- 14:50 15.11.2025
- США потребовали устранить любое участие РФ в собственности сербской нефтегазовой компании NIS
- 14:30 15.11.2025
- Революция в логистике: как «Платон» изменил дорожную инфраструктуру России
- 13:37 15.11.2025
- Трамп – о мэре Лондоне Садике Хане: "Он мерзкий человек, который потворствует преступности"
- 12:30 15.11.2025
- Войска США в регионе готовятся и ждут возможных приказов к действиям в отношении Венесуэлы - WP
- 11:30 15.11.2025
- Президент Польши: Закон о помощи украинцам я подписал в последний раз
- 09:40 15.11.2025
- В Японии может начаться обсуждение по пересмотру трех неядерных принципов - СМИ
- 09:30 15.11.2025
- Налог на имущество, земельный и транспортный налог в РФ нужно оплатить до 1 декабря
- 09:20 15.11.2025
- По американскому плану Газу могут разделить на зону «руин» и зону «восстановления» - The Guardian
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать