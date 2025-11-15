0
0
148
НОВОСТИ

В Минфине РФ подсчитали примерный доход бюджета от введения технологического сбора

16:45 15.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные доходы в федеральный бюджет России от введения с 1 сентября 2026 года технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026–2028 гг. Об этом заявил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов, комментируя поправки в Налоговый кодекс РФ.

«С учетом того, что он (технологический сбор — прим. ТАСС) только с 1 сентября будет применяться, это порядка 20 млрд рублей. Потом в 2027 году — порядка 88 млрд рублей, порядка 110 млрд рублей, начиная с 2028 года. Предельная ставка сбора составит 5 тыс. рублей», — отметил он на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:35 15.11.2025
В правящих кругах Италии возникли разногласия по теме продолжения поставок вооружений Киеву - СМИ
0
17
15:15 15.11.2025
Сийярто: Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе...
0
271
14:50 15.11.2025
США потребовали устранить любое участие РФ в собственности сербской нефтегазовой компании NIS
0
317
14:30 15.11.2025
Революция в логистике: как «Платон» изменил дорожную инфраструктуру России
0
332
13:37 15.11.2025
Трамп – о мэре Лондоне Садике Хане: "Он мерзкий человек, который потворствует преступности"
0
404
12:30 15.11.2025
Войска США в регионе готовятся и ждут возможных приказов к действиям в отношении Венесуэлы - WP
0
413
11:30 15.11.2025
Президент Польши: Закон о помощи украинцам я подписал в последний раз
0
520
09:40 15.11.2025
В Японии может начаться обсуждение по пересмотру трех неядерных принципов - СМИ
0
561
09:30 15.11.2025
Налог на имущество, земельный и транспортный налог в РФ нужно оплатить до 1 декабря
0
543
09:20 15.11.2025
По американскому плану Газу могут разделить на зону «руин» и зону «восстановления» - The Guardian
0
548

Возврат к списку