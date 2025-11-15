0
Сийярто: Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе...

15:15 15.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии не допустит «украинскую мафию» в Евросоюз, а низкокачественное украинское зерно — на европейский сельскохозяйственный рынок. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на антивоенном митинге в городе Дьёр на северо-западе страны.

Он подтвердил, что Будапешт будет и дальше блокировать попытки Брюсселя, направленные на поспешную интеграцию Украины в европейские структуры, несмотря на продолжающийся в этой стране вооруженный конфликт. «Брюссель хочет, чтобы украинская мафия была в Европейском союзе, а низкокачественное украинское зерно — на рынке ЕС. Еще он хочет направлять на Украину деньги европейцев», — сказал глава МИД, подчеркнув, что Венгрия не позволит сделать это.

