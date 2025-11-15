0
Революция в логистике: как «Платон» изменил дорожную инфраструктуру России

14:30 15.11.2025

Фото предоставлено пресс-службой "Платон"
За десять лет система «Платон» стала настоящим прорывом в транспортной отрасли страны. Изначально задуманная как механизм справедливого распределения нагрузки на дороги, система превратилась в мощный инструмент развития инфраструктуры.

Сегодня «Платон» охватывает более 60 тысяч километров федеральных дорог, объединяя почти 900 тысяч перевозчиков и свыше 1,97 млн грузовых автомобилей. Только за 2024 год благодаря системе отремонтировано 485 км дорог в 28 регионах России.

Среди знаковых объектов, построенных при поддержке системы - Борский мост в Нижнем Новгороде, Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону и другие важные транспортные сооружения. За десятилетие в Дорожный фонд перечислено более 360 миллиардов рублей.

По словам генерального директора компании «РТ‑Инвест Транспортные Системы» (оператор системы «Платон») Антона Замкова, цифры говорят сами за себя – за 10 лет в Дорожный фонд было перечислено свыше 360 миллиардов рублей. «На эти средства реконструированы и построены тысячи километров дорог и сотни мостов — изменения, которые мы видим каждый день, путешествуя по стране», - отметил Замков.

