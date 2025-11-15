Трамп – о мэре Лондоне Садике Хане: "Он мерзкий человек, который потворствует преступности"
13:37 15.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за бездействия мэра Лондона Садика Хана британская столица страдает от высокого уровня преступности.
«Посмотрите на преступность в Лондоне. Моя мать любила Лондон. Она всегда говорила об этом городе. Тот Лондон отличался от нынешнего. Сегодня [там] нападают с ножом на людей или делают что-то похуже», — сказал американский лидер в интервью британскому телеканалу GB News.
По словам Трампа, руководство Хана, который вступил в должность мэра Лондона в 2016 году, обернулось для города катастрофой. «Он мерзкий человек, который потворствует преступности. В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться», — утверждал президент США.
