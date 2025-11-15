США потребовали устранить любое участие РФ в собственности сербской нефтегазовой компании NIS

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США официально потребовали полного выхода российских акционеров из сербской нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович, выступая перед журналистами в здании правительства.

По словам министра, сербские власти получили крайне жесткое послание из Вашингтона. «Поздно ночью по нашему времени нас уведомили партнеры из США, а именно американское правительство, о плохих новостях и тяжелом послании, касающемся компании NIS», — указала она.

Она подчеркнула, что Вашингтон фактически потребовал устранить любое участие России в структуре собственности. «При этом подчеркивается, что не должно быть никакого сокрытия за структурами или российскими партнерами „Газпрома“ или российского правительства», — отметила Джедович-Ханданович.

По ее словам, американская сторона не предоставила Сербии никакого временного периода для проведения процедуры. «Нам не дали ни дня, чтобы NIS могла продолжить работу» — подчеркнула министр.