Президент Польши: Закон о помощи украинцам я подписал в последний раз

11:30 15.11.2025 Источник: Интерфакс

Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год, заявил президент Кароль Навроцкий.

"Я подписал закон, потому что не хочу быть президентом хаоса, но подчеркиваю, что этот закон о помощи украинцам я подписал в последний раз", - сказал Навроцкий, которого цитируют польские СМИ.

"К украинцам следует относиться так же, как к любому другому национальному меньшинству", - подчеркнул он.

