Войска США в регионе готовятся и ждут возможных приказов к действиям в отношении Венесуэлы - WP

12:30 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении Венесуэлы, хотя и воздержался от раскрытия подробностей. "Я принял решение, но не могу сказать, каким оно будет", - сказал он журналистам на борту самолета Air Force One.

Эти высказывания президента США прозвучали вскоре после сообщения The Washington Post о встрече Трампа, главы Пентагона Пита Хегсета и других официальных лиц, на которой обсуждались варианты стратегии США в отношении Венесуэлы.

По информации собеседников издания, "в настоящее время американские войска в регионе готовятся и ждут возможных приказов об атаке".

Как сообщили источники The Washington Post, летчики-истребители на борту авианосца USS Gerald R. Ford, отправленного в регион, "изучают систему противовоздушной обороны Венесуэлы, хотя пока не знают, будет ли им отдан приказ атаковать".