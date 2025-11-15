Войска США в регионе готовятся и ждут возможных приказов к действиям в отношении Венесуэлы - WP
12:30 15.11.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении Венесуэлы, хотя и воздержался от раскрытия подробностей. "Я принял решение, но не могу сказать, каким оно будет", - сказал он журналистам на борту самолета Air Force One.
Эти высказывания президента США прозвучали вскоре после сообщения The Washington Post о встрече Трампа, главы Пентагона Пита Хегсета и других официальных лиц, на которой обсуждались варианты стратегии США в отношении Венесуэлы.
По информации собеседников издания, "в настоящее время американские войска в регионе готовятся и ждут возможных приказов об атаке".
Как сообщили источники The Washington Post, летчики-истребители на борту авианосца USS Gerald R. Ford, отправленного в регион, "изучают систему противовоздушной обороны Венесуэлы, хотя пока не знают, будет ли им отдан приказ атаковать".
