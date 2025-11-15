0
0
0
НОВОСТИ

Войска США в регионе готовятся и ждут возможных приказов к действиям в отношении Венесуэлы - WP

12:30 15.11.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже определился с позицией относительно возможных действий в отношении Венесуэлы, хотя и воздержался от раскрытия подробностей. "Я принял решение, но не могу сказать, каким оно будет", - сказал он журналистам на борту самолета Air Force One.

Эти высказывания президента США прозвучали вскоре после сообщения The Washington Post о встрече Трампа, главы Пентагона Пита Хегсета и других официальных лиц, на которой обсуждались варианты стратегии США в отношении Венесуэлы.

По информации собеседников издания, "в настоящее время американские войска в регионе готовятся и ждут возможных приказов об атаке".

Как сообщили источники The Washington Post, летчики-истребители на борту авианосца USS Gerald R. Ford, отправленного в регион, "изучают систему противовоздушной обороны Венесуэлы, хотя пока не знают, будет ли им отдан приказ атаковать".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 15.11.2025
Президент Польши: Закон о помощи украинцам я подписал в последний раз
0
204
09:40 15.11.2025
В Японии может начаться обсуждение по пересмотру трех неядерных принципов - СМИ
0
342
09:30 15.11.2025
Налог на имущество, земельный и транспортный налог в РФ нужно оплатить до 1 декабря
0
336
09:20 15.11.2025
По американскому плану Газу могут разделить на зону «руин» и зону «восстановления» - The Guardian
0
350
09:10 15.11.2025
Трамп: Мы проведем ядерные испытания, поскольку их проводят другие
0
354
09:00 15.11.2025
В Москве снег в выходные может смениться дождем во вторник - синоптики
0
334
22:40 14.11.2025
Годовая инфляция в РФ в октябре составила 7,71% — Росстат
0
778
22:00 14.11.2025
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком под Пермью, 6 человек погибли, 15 пострадали
0
907
21:20 14.11.2025
Посольство Азербайджана в Киеве повреждено от попадания в него ракеты Patriot
0
1076
20:40 14.11.2025
Шесть многоквартирных домов повреждены при атаке БПЛА на Новороссийск — мэр
0
886

Возврат к списку