Трамп заявил, что они с Путиным во многом согласовали гарантии безопасности для Украины
08:40 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным им удалось во многом согласовать в том числе вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине. Такое заявление он сделал в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Его спросили, закончится ли конфликт обменом территориями и гарантиями безопасности для Украины, которые не будут связаны с НАТО. «Я думаю, что это те пункты, которые мы обсуждали. И это те пункты, по которым мы на самом деле в основном договорились», — сказал Трамп.
