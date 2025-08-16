Самолет специального летного отряда «Россия» покинул Анкоридж на Аляске
08:30 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Борт специального летного отряда «Россия» Ту-204 взлетел с авиабазы Элмендорф-Ричардсон на Аляске и направился в сторону РФ, следует из данных портала Flightradar24.
По его данным, самолет вылетел с авиабазы в Анкоридже примерно в 06:27 мск в сторону Магадана.
Прибытие ожидается примерно в 09:07 мск.
