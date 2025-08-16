За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 29 БПЛА
09:00 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 29 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи с 00:00 до 03:30 мск 16 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 — над территорией Ростовской области, 9 — над территорией Ставропольского края, 4 — над территорией Курской области, по одному БПЛА сбито над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края, 3 — над акваторией Азовского моря», — сказали в военном ведомсте.
