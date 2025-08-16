Путин по пути с Аляски посетил Чукотку

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Чукотской автономный округ. До этого российский лидер находился на Аляске, где у него прошли переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства на Чукотке провел встречу с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым.