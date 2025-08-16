0
НОВОСТИ

Трамп позвонил после встречи с Путиным Зеленскому и коллегам по НАТО — Белый дом

11:30 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Дональд Трамп позвонил после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске Владимиру Зеленскому, а также коллегам из стран — членов НАТО. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«У президента Трампа состоялся продолжительный разговор с <…> Зеленским в ходе перелета [из Анкориджа] назад в Вашингтон», — говорится в отчете пресс-пула американского лидера, ссылающегося на Ливитт. «Президент Трамп в настоящее время говорит по телефону с лидерами НАТО», — отмечается в отчете. В нем также указывается, что Трамп еще не покинул борт своего самолета по прибытии на военную базу Эндрюс под Вашингтоном, поскольку продолжает вести упомянутую беседу.

