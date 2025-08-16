Число погибших на предприятии в Рязанской области выросло до 11

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 11, медицинская помощь оказана 130 пострадавшим. Об этом сообщает оперштаб региона.

«Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия у пос. Лесной Шиловского района. Число погибших увеличилось до 11. Медицинская помощь оказана 130 пострадавшим, из них госпитализированы 29 человек», — говорится в сообщении.