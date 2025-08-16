0
НОВОСТИ

РФ представила список из 1 тыс. военнопленных ВСУ, Украина должна принять их — Трамп

08:50 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия представила ему список из более чем 1 тыс. украинских военнопленных, которых Киев должен принять.

«У меня есть список из тысячи людей, они [Россия] представили мне его сегодня [в пятницу]», — сказал он в интервью телеканалу Fox News перед вылетом из Анкориджа (штат Аляска) в Вашингтон после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Тысячи людей, заключенных, которые будут освобождены. У нас более 1 тыс. заключенных, они [Украина] должны их принять. Они [власти РФ] собираются освободить их. Они [украинские власти] должны их принять», — указал Трамп.

