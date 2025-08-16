Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский хотят его присутствия на переговорах по Украине

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что и российский лидер Владимир Путин, и Владимир Зеленский хотят его присутствия на переговорах по Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News по итогам встречи с Путиным на Аляске.

Хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос о том, обсуждалась ли на саммите возможность проведения трехсторонней встречи на высшем уровне с участием России, США и Украины. «Они оба хотят, чтобы я присутствовал, и я буду там», — заявил Трамп.