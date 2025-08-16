0
0
159
НОВОСТИ

Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину — Reuters

11:00 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Мелании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников Белого дома.

Они не стали приводить содержание послания, уточнив лишь то, что оно касается судеб детей, якобы похищенных во время конфликта на Украине. Как отмечает агентство, сама Мелания Трамп не сопровождала супруга во время поездки в Анкоридж, где в пятницу прошла встреча двух лидеров.

Россия неоднократно опровергала утверждения Киева и стран Запада о том, что Москва якобы похищает несовершеннолетних с территории боевых действий на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, усилия российской стороны направлены на спасение детей и их вывоз из зоны СВО, а не на похищение или депортацию, как утверждает киевский режим.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 16.08.2025
Саммит на Аляске доказал возможность переговоров без предварительных условий — Медведев
0
24
11:30 16.08.2025
Трамп позвонил после встречи с Путиным Зеленскому и коллегам по НАТО — Белый дом
0
102
10:30 16.08.2025
Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский хотят его присутствия на переговорах по Украине
0
213
10:00 16.08.2025
Число погибших на предприятии в Рязанской области выросло до 11
0
258
09:30 16.08.2025
Путин по пути с Аляски посетил Чукотку
0
301
09:00 16.08.2025
За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 29 БПЛА
0
293
08:50 16.08.2025
РФ представила список из 1 тыс. военнопленных ВСУ, Украина должна принять их — Трамп
0
321
08:40 16.08.2025
Трамп заявил, что они с Путиным во многом согласовали гарантии безопасности для Украины
0
346
08:30 16.08.2025
Самолет специального летного отряда «Россия» покинул Анкоридж на Аляске
0
338
02:35 16.08.2025
По Украине «осталось согласовать совсем немного» - Трамп
0
961

Возврат к списку