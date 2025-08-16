Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину — Reuters
11:00 16.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Мелании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников Белого дома.
Они не стали приводить содержание послания, уточнив лишь то, что оно касается судеб детей, якобы похищенных во время конфликта на Украине. Как отмечает агентство, сама Мелания Трамп не сопровождала супруга во время поездки в Анкоридж, где в пятницу прошла встреча двух лидеров.
Россия неоднократно опровергала утверждения Киева и стран Запада о том, что Москва якобы похищает несовершеннолетних с территории боевых действий на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, усилия российской стороны направлены на спасение детей и их вывоз из зоны СВО, а не на похищение или депортацию, как утверждает киевский режим.
НОВОСТИ
- 12:00 16.08.2025
- Саммит на Аляске доказал возможность переговоров без предварительных условий — Медведев
- 11:30 16.08.2025
- Трамп позвонил после встречи с Путиным Зеленскому и коллегам по НАТО — Белый дом
- 10:30 16.08.2025
- Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский хотят его присутствия на переговорах по Украине
- 10:00 16.08.2025
- Число погибших на предприятии в Рязанской области выросло до 11
- 09:30 16.08.2025
- Путин по пути с Аляски посетил Чукотку
- 09:00 16.08.2025
- За ночь над регионами РФ и Азовским морем сбиты 29 БПЛА
- 08:50 16.08.2025
- РФ представила список из 1 тыс. военнопленных ВСУ, Украина должна принять их — Трамп
- 08:40 16.08.2025
- Трамп заявил, что они с Путиным во многом согласовали гарантии безопасности для Украины
- 08:30 16.08.2025
- Самолет специального летного отряда «Россия» покинул Анкоридж на Аляске
- 02:35 16.08.2025
- По Украине «осталось согласовать совсем немного» - Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать