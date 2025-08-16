Мелания Трамп передала через мужа письмо Путину — Reuters

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске передал ему письмо от своей супруги Мелании. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников Белого дома.

Они не стали приводить содержание послания, уточнив лишь то, что оно касается судеб детей, якобы похищенных во время конфликта на Украине. Как отмечает агентство, сама Мелания Трамп не сопровождала супруга во время поездки в Анкоридж, где в пятницу прошла встреча двух лидеров.

Россия неоднократно опровергала утверждения Киева и стран Запада о том, что Москва якобы похищает несовершеннолетних с территории боевых действий на Украине. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, усилия российской стороны направлены на спасение детей и их вывоз из зоны СВО, а не на похищение или депортацию, как утверждает киевский режим.