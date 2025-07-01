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НОВОСТИ

Не сдавших биометрию в РФ иностранцев с 1 июля лишат мобильной связи

11:00 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отключение мобильной связи для иностранных граждан, которые не зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС), начинается с 1 июля. Об этом сообщает Минцифры РФ.

«С начала этого года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только при условии регистрации в Единой биометрической системе. При этом им разрешено оформить на себя не более 10 сим-карт. По ранее заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы начнут поэтапно отключать связь», — сказано в сообщении министерства.

На текущий момент, согласно данным Минцифры, более 2 млн иностранцев зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам.

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