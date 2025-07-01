Карл III решил отказаться от королевского поезда
10:32 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Король Великобритании Карл III решил отказаться от знаменитого королевского поезда, который в разных вариациях использовался для перевозки монаршей семьи с середины XIX века. Об этом говорится в отчете о суверенном гранте, распространенном в понедельник пресс-службой Букингемского дворца.
«После тщательного анализа использования и соотношения цены и качества королевский поезд будет выведен из эксплуатации до истечения срока действия текущего контракта в марте 2027 года», — сообщила пресс-служба.
Поезд, состоящий из девяти вагонов, использовался всего лишь дважды в прошлом году. Стоимость этих поездок составила почти 90 тыс. фунтов ($125 тыс.). По данным телеканала ITV, обслуживание и стоянка транспортного средства обходятся более чем в 500 тыс. фунтов ($685 тыс.) в год.
«Королевский поезд был частью национальной жизни на протяжении многих десятилетий. Однако, двигаясь вперед, мы не должны быть связаны прошлым, — заявил хранитель ассигнований на содержание монарха Джеймс Чалмерс. — Пришло время для теплого прощания. Мы стремимся быть дисциплинированными и ориентированными на будущее при распределении средств».
Как отметил ITV, самые новые вагоны королевского поезда были выпущены в 1986 году, что делает их устаревшими даже по сравнению с обычными пассажирскими поездами в Великобритании. Карл III посчитал лишним наличие королевского поезда после того, как монаршая семья получила в свое распоряжение два новых вертолета.
В 2024–2025 годах фонд на обеспечение деятельности королевской семьи остался на уровне 86,3 млн фунтов ($118,5 млн).
НОВОСТИ
- 11:32 01.07.2025
- В 2026 году новогодние каникулы будут длиться 12 дней
- 11:20 01.07.2025
- Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА — глава республики
- 11:05 01.07.2025
- Турция повысила плату за проход через проливы в четвертый раз с 2022 года
- 11:00 01.07.2025
- Не сдавших биометрию в РФ иностранцев с 1 июля лишат мобильной связи
- 10:20 01.07.2025
- Умершая после избиения в Осаке россиянка пыталась защищаться — ТВ
- 10:05 01.07.2025
- В ДНР обнаружен схрон ВСУ с химическим оружием для сброса с БПЛА — ФСБ
- 10:00 01.07.2025
- Цена газа в Европе в I полугодии выросла на 40% к прошлому году
- 09:32 01.07.2025
- Дефицит осадков в июле прогнозируется более чем в 10 регионах РФ — Вильфанд
- 09:20 01.07.2025
- РФ в этом году сохранит добычу угля, в следующем начнет ее наращивать
- 09:05 01.07.2025
- Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в РФ с 1 июля в среднем на 11,9%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать