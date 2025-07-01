Карл III решил отказаться от королевского поезда

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Король Великобритании Карл III решил отказаться от знаменитого королевского поезда, который в разных вариациях использовался для перевозки монаршей семьи с середины XIX века. Об этом говорится в отчете о суверенном гранте, распространенном в понедельник пресс-службой Букингемского дворца.

«После тщательного анализа использования и соотношения цены и качества королевский поезд будет выведен из эксплуатации до истечения срока действия текущего контракта в марте 2027 года», — сообщила пресс-служба.

Поезд, состоящий из девяти вагонов, использовался всего лишь дважды в прошлом году. Стоимость этих поездок составила почти 90 тыс. фунтов ($125 тыс.). По данным телеканала ITV, обслуживание и стоянка транспортного средства обходятся более чем в 500 тыс. фунтов ($685 тыс.) в год.

«Королевский поезд был частью национальной жизни на протяжении многих десятилетий. Однако, двигаясь вперед, мы не должны быть связаны прошлым, — заявил хранитель ассигнований на содержание монарха Джеймс Чалмерс. — Пришло время для теплого прощания. Мы стремимся быть дисциплинированными и ориентированными на будущее при распределении средств».

Как отметил ITV, самые новые вагоны королевского поезда были выпущены в 1986 году, что делает их устаревшими даже по сравнению с обычными пассажирскими поездами в Великобритании. Карл III посчитал лишним наличие королевского поезда после того, как монаршая семья получила в свое распоряжение два новых вертолета.

В 2024–2025 годах фонд на обеспечение деятельности королевской семьи остался на уровне 86,3 млн фунтов ($118,5 млн).