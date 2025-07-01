Вступление Украины в ЕС обсуждать всерьез пока нельзя — избранный президент Польши
12:00 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не выполнила условий для того, чтобы ее вступление в ЕС обсуждалось всерьез. Об этом заявил в интервью телеканалу Polsat избранный президент Польши Кароль Навроцкий.
«Сейчас еще не время, чтобы всерьез разговаривать о вступлении Украины в ЕС», — сказал Навроцкий. «Я — противник вступления Украины в ЕС без каких-либо условий», — отметил он. В то же время политик подчеркнул, что «принадлежность Украины к миру Запада» отвечает интересам Польши. «Не сомневаюсь, что в геополитическом, стратегическом смысле нам необходимо сотрудничество с Украиной, но оно должно осуществляться на партнерской основе», — пояснил он.
Кроме того, Навроцкий в очередной раз заявил, что присоединение Украины к НАТО в настоящее время не представляется возможным, поскольку это означало бы вступление стран альянса в военный конфликт Киева и Москвы.
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