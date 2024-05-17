Обход санкций ЕС с 19 мая станет уголовным преступлением в юрисдикциях сообщества — ЕК

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о введении в ЕС уголовной ответственности за обход санкций вступает в силу с 19 мая, сообщила Еврокомиссия в распространенном в Брюсселе заявлении.

«С 19 мая вступают в силу новые правила по гармонизации уголовной ответственности и наказаний за нарушение запретительных мер. Новые правила гарантируют, что такие преступления могут становиться объектом уголовных расследований и преследования в странах Евросоюза. Список преступлений включает неблокирование подлежащих заморозке активов, нарушение запретов на въезд, предоставление запрещенных или ограниченных финансовых услуг», — говорится в заявлении.