Платформа «Северный полюс» вернулась в Мурманск после 1,5 лет экспедиции в Арктике
16:32 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс», на борту которой прошла экспедиция «Северный полюс-41», вернулась в Мурманск, передает корреспондент ТАСС. Первая за 10 лет комплексная экспедиция такого рода проработала в Арктике более полутора лет, собрав за это время большой массив информации о процессах, проходящих в высоких широтах.
Участников экспедиции встретили у причалов Мурманского рыбного порта с оркестром. У трапа ученых приветствовали друзья и родственники. Начальник экспедиции «Северный полюс — 41» Кирилл Фильчук передал на хранение в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) флаг экспедиции, после чего судно смогли посетить мурманские школьники, которым провели экскурсию по ледостойкой платформе.
Экспедиция «Северный полюс — 41» стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция «Северный полюс» («Северный полюс — 1») начала работу 21 мая 1937 года. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций.
НОВОСТИ
- 17:12 17.05.2024
- РФ уже взяла под контроль больше территории Украины, чем Киев в ходе контрнаступления — WP
- 17:00 17.05.2024
- В Одессе произошло несколько взрывов
- 16:50 17.05.2024
- Благодаря искусственному интеллекту прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году превысит 100 миллиардов
- 16:44 17.05.2024
- Следующий шаг искусственного интеллекта – выход в физический мир, считают в Сбере
- 16:12 17.05.2024
- США, вводя санкции, «пилят сук, на котором сидят», заявил Путин
- 16:00 17.05.2024
- Сырский заявил об опасности выхода ВС РФ в тыл ВСУ в Харьковской области
- 15:32 17.05.2024
- Баку потребовал извинений от Парижа за слова главы МВД, назвавшего Азербайджан диктатурой
- 15:12 17.05.2024
- Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» вышел в дальний поход
- 15:00 17.05.2024
- Обход санкций ЕС с 19 мая станет уголовным преступлением в юрисдикциях сообщества — ЕК
- 14:32 17.05.2024
- Обсуждаются разные маршруты для «Силы Сибири — 2», в том числе через СМП — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать