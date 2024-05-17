Платформа «Северный полюс» вернулась в Мурманск после 1,5 лет экспедиции в Арктике

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс», на борту которой прошла экспедиция «Северный полюс-41», вернулась в Мурманск, передает корреспондент ТАСС. Первая за 10 лет комплексная экспедиция такого рода проработала в Арктике более полутора лет, собрав за это время большой массив информации о процессах, проходящих в высоких широтах.

Участников экспедиции встретили у причалов Мурманского рыбного порта с оркестром. У трапа ученых приветствовали друзья и родственники. Начальник экспедиции «Северный полюс — 41» Кирилл Фильчук передал на хранение в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) флаг экспедиции, после чего судно смогли посетить мурманские школьники, которым провели экскурсию по ледостойкой платформе.

Экспедиция «Северный полюс — 41» стала продолжением программы комплексных дрейфующих исследований в высоких широтах Арктики, основанной советскими учеными. Первая в мире полярная научно-исследовательская дрейфующая арктическая станция «Северный полюс» («Северный полюс — 1») начала работу 21 мая 1937 года. В общей сложности было организовано 40 таких экспедиций.