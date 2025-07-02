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НОВОСТИ

В Баку судом арестованы восемь граждан России

23:00 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца в отношении всех восьми граждан России, задержанных в столице Азербайджана. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство АПА.

По его данным, россияне обвиняются в транзите наркотиков из Ирана, их обороте через интернет и кибермошенничестве.

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