В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр «Магнита»

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Фото пресс-службы правительства Московской области

В Московской области открылся первый роботизированный распределительный центр «Магнита». Это крупнейший РЦ компании в России. Здесь применяются роботизированные технологии, которые позволяют упростить работу персонала и повысить ее эффективность. Соответствующее соглашение было подписано на недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме.

Автоматизированный логистический комплекс построен на территории индустриального парка «Южный» в городском округе Подольск. Первая очередь была введена в марте, а вторая (последняя) – сегодня.

Старт работе распределительного центра дали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, генеральный директор ПАО «Магнит» Евгений Случевский, учредитель и управляющий директор ГК «КОМИТАС», производящей роботов, Давит Манукян, а также сотрудники комплекса.

«Очень приятно сегодня находиться здесь в, пожалуй, самом современном, технологически оснащенном распределительном комплексе Московской области. Столичный регион растет, и все, что касается распредцентров, логистики, маркетплейсов занимает очень заметное место в экономике Подмосковья, - сказал Андрей Воробьёв. - Наша задача – максимально стимулировать компании, чтобы на территории региона появлялись предприятия, которые производят роботов. Хочу поблагодарить «КОМИТАС» - это, по сути, первая ласточка в Подмосковье. Спасибо «Магниту» за то, что не боится внедрять всё новое (а здесь мы видим заметную долю автоматизации), а также за создание рабочих мест. Желаю всем сотрудникам успехов, чтобы работа приносила вам удовольствие».

Роботизация рабочих процессов является одной из задач нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Инвестиции в строительство составили 10 млрд рублей. Тут создано более 2 тыс. рабочих мест. Автоматизированный складской комплекс «Магнита» станет хабом для доставки товаров в 41 региональный распределительный центр компании.

«Это крупнейший федеральный распределительный центр, его площадь – порядка 86 тыс. кв. м. Для нас очень важно, что сегодня предприятия в отрасли торговли — это не просто торговые сети, но ещё и высокотехнологичные логистические компании, которые предоставляют услуги по оперативной доставке самых свежих товаров, в том числе до конечного потребителя. Очень важно, что склад роботизирован и планирует дальше работать с российскими решениями по автоматизации и цифровизации. Сегодня мы решаем вопросы повышения производительности труда в отрасли торговли. На базе Минпромторга сформирован Штаб технологического развития, «Магнит» — активно участвует в этой работе. Мы подготовили целую программу технологического развития отрасли и распределительный центр, который открылся сегодня, наверное, лидер такого технологичного, логистического развития в нашей стране, - отметил Роман Чекушов. - Подмосковье у нас лидер не только в сфере торговли и предоставления логистических услуг. Московская область работает также над созданием технологичных производств. Вместе с командой губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва мы стараемся развивать на территории региона и производство роботов, и технологические решения, которые представлены, в том числе в этом распределительном центре».

Логистический комплекс построен по модели build-to-rent. Он разделен на несколько секторов, включая зону комплектации мелкоштучных заказов для магазинов сети «Магнит Косметик». Это пятиярусный мезонин в 30 тыс. кв. м, рассчитанный на хранение свыше 35 тыс. наименований продукции – от декоративной косметики до бытовой химии. Короба с товарами после комплектации поступают на конвейерную ленту для дальнейшей сортировки и отправки в магазины и другие распределительные центры. Протяженность линии – больше 2 км, она рассчитана на перемещение свыше 60 тыс. коробок в сутки.

Распределительный центр также включает: сухой склад с технологией коробочной комплектации pick-by-store, зоны pick-by-line (распределение поступившего на склад товара по специально подготовленным местам для каждой розничной торговой точки), пуллинга (сборной доставки товаров от разных поставщиков).

«На ПМЭФ мы подписали соглашение о достаточно большой программе развития роботизации на складских мощностях ГК «Магнит». И сегодня открыли федеральный распределительный центр, это наш самый крупный РЦ, - отметил Евгений Случевский. – Особенностью является то, что на его территории несколько блоков, каждый из которых отвечает за свою технологию распределения товаров. Один из блоков — пятиярусный мезонин, где содержится больше 35 тысяч разных наименований продукции. Он у нас полностью роботизирован. Здесь реализована конвейерная система роботизации, и также мы тестируем технологию роборуки».

Роборука используется для перемещения коробок с товарами с конвейера на отгрузочные паллеты – она полностью замещает физический труд. А для измерения веса и габаритов грузов применяется инфоскан – передвижное устройство с функцией автоматической передачи данных в информационную систему распределительного центра, что позволяет повысить корректность измерений.

Сейчас на складском комплексе также тестируются напольные автономные мобильные роботы для транспортировки грузов от места хранения до станции комплектации, роботизированные погрузчики для перевозки грузов, роботы-уборщики и другие решения. Для управления автоматизированными конвейерами и устройствами здесь внедрена новая система управления складом.

«Ключевое то, что все роботизированные решения, которые здесь применяются, разработаны в Подмосковье, - отметил Давит Манукян. - Мы уже 4 года плотно сотрудничаем с Минпромторгом России в сфере локализации современного автоматизированного оборудования, которое используется во всём мире. Нам поставлена задача – производить не просто софт, но и «железо» в Российской Федерации. Роботы, занимающиеся высокоскоростной сортировкой, – один из первых проектов, который мы реализовали. Дизайн, корпус, сборка аккумулятора, проектирование контроллера, софт, управляющий сотней роботов, программное обеспечение внутри каждого из них – всё это создано сотрудниками «КОМИТАС».

Компания продолжит масштабировать роботизированные технологии как в новом комплексе в Подольске, так и в целом в Подмосковье. Следующий этап развития – сухой склад в распределительном центре в Коломне. Там, на площади 15 тыс. кв. м, будет организована роботизированная система хранения и внедрены более 500 AMR- и FMR-роботов для автоматического пополнения и доставки паллет к постам комплектации.

«Магнит» планирует до конца 2026 года вложить в роботизацию логистики 5 млрд рублей. А общий объем инвестиций в складскую логистику на территории Московской области превысит 40 млрд рублей.