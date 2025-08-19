Трамп заявил, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» РФ против Украины

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в угрозу «дальнейшей агрессии» против Украины со стороны России.

«Я оптимистично настроен относительно того, что совместно мы сможем достичь договоренностей, которые позволят сдержать любую дальнейшую агрессию против Украины, и на самом деле я думаю, что такого не будет», — сказал президент США на встрече в Белом доме с участием руководителей европейских стран и Владимира Зеленского. «Я даже думаю, что это преувеличено, сильно преувеличено», — добавил Трамп, говоря о вероятности возобновления боевых действий в будущем.