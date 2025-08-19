Зеленский ушел от ответа о возможном обмене территориями с РФ для достижения мира

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не стал прямо отвечать на вопрос журналистов о возможном обмене территориями с Россией для достижения мира.

«Мы должны остановить эту войну. <…> Нам нужна поддержка от американских и европейских партнеров, и мы сделаем все, что сможем. <…> Мы поддерживаем идеи США и персонально президента Трампа, чтобы остановить эту войну дипломатическим путем, и мы готовы к трехсторонним переговорам», — сказал он на встрече с президентом США Дональдом Трампом, отвечая на вопрос, готов ли он продолжать отправлять украинские части на смерть еще на протяжении пары лет или собирается согласиться на «перерисовку карт».