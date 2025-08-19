Трамп сообщил, что позвонит Путину после встреч с Зеленским и европейскими лидерами

21:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава администрации США Дональд Трамп намерен проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

«У нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч», — сказал Трамп журналистам на встрече с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, комментируя свое взаимодействие с Путиным. «<…> Он ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу», — заявил американский лидер.