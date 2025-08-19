Макрон считает, что Европа должна участвовать в обсуждении выхода из украинского конфликта

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал идею о трехсторонней встрече с участием лидеров России, США и Украины для урегулирования украинского конфликта, однако считает, что также должна быть проведена и четырехсторонняя встреча с участием Европы. Об этом он заявил на встрече европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

«Идея трехсторонней встречи очень важна, потому что это единственный способ решить проблему. И, кстати, я думаю, что в качестве продолжения нам, вероятно, понадобится четырехсторонняя встреча, потому что, когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента», — сказал он.