НОВОСТИ

В Башкирии усилят работу по внедрению ИИ в систему госуправления

21:00 18.11.2025 Источник: Интерфакс

В Башкирии усилят работу по внедрению искусственного интеллекта в систему государственного и муниципального управления, сообщил в Telegram премьер-министр республики Андрей Назаров. «Поручил Минцифре начать работу над дорожной картой по внедрению ИИ в работу правительства республики и приоритетные отрасли экономики. Он позволяет высвобождать до 60% рабочего времени служащих и ускорять решение задач в несколько раз», – написал Назаров. Он отметил, что использование ИИ позволяет экономить ресурсы и оптимизировать процессы: от работы общественного транспорта до организации школьного питания. В Башкирии ИИ применяется в сферах видеонаблюдения, здравоохранения и безопасности: цифровой помощник записывает жителей к врачам, камеры с ИИ-аналитикой помогают контролировать противопожарную безопасность в лесах и фиксировать дорожные нарушения.

