Пекин назвал клеветой утверждения британской контрразведки об активности агентов КНР

22:40 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин назвал злостной клеветой утверждения британской службы контрразведки МИ-5 о том, что представители китайских органов безопасности предпринимают попытки установить контакты с сотрудниками британского парламента.

«Эти утверждения со стороны Великобритании — чистая выдумка и злонамеренная клевета. Мы решительно осуждаем такие подлые действия британской стороны и направили ей строгое представление», — отмечается в комментарии, распространенном на сайте посольства КНР в Соединенном Королевстве.

«Мы призываем британскую сторону немедленно прекратить этот постановочный фарс ложных обвинений и самовозвеличивания, а также не продолжать идти по неправильному пути подрыва отношений между Китаем и Великобританией», — подчеркнули в дипмиссии.

Ранее МИ-5 разослало предупреждение сотрудникам Палаты общин и Палаты лордов. В нем сказано, что китайское министерство государственной безопасности активно взаимодействует с отдельными лицами в парламентском сообществе Соединенного Королевства. Их целью назван сбор информации и создание основы для долгосрочных отношений путем «использования профессиональных социальных сетей, рекрутинговых агентств и консультантов, действующих от их имени».

