Министр обороны РФ проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне проведения СВО

20:04 18.11.2025 Источник: Интерфакс

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО, сообщило военное ведомство. «На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой войск и офицеров штаба – о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности, характере действий противника», – заявили в Минобороны РФ. 


«Командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны, что с начала текущего года силами группировки освобождено более 1400 кв. км», – сообщило ведомство. Начальник управления войск беспилотных систем группировки доложил, что сформированные в текущем году подразделения уже показывают высокие результаты и оказывают практическую помощь в разведке и огневом поражении. «Расчетами FPV-перехватчиков подразделений беспилотных систем за последнее время уничтожено более 900 вражеских беспилотных летательных аппаратов», – заявил начальник управления войск беспилотных систем. Начальник войск РЭБ группировки доложил Белоусову об апробации новой автоматизированной системы управления РЭБ. В мотострелковом соединении группировки министру доложили о результатах применения беспилотников, доработанных военнослужащими подразделений.

