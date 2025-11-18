Министр обороны РФ проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне проведения СВО
20:04 18.11.2025 Источник: Интерфакс
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Восток» в зоне проведения СВО, сообщило военное ведомство. «На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой войск и офицеров штаба – о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности, характере действий противника», – заявили в Минобороны РФ.
«Командующий группировкой «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны, что с начала текущего года силами группировки освобождено более 1400 кв. км», – сообщило ведомство. Начальник управления войск беспилотных систем группировки доложил, что сформированные в текущем году подразделения уже показывают высокие результаты и оказывают практическую помощь в разведке и огневом поражении. «Расчетами FPV-перехватчиков подразделений беспилотных систем за последнее время уничтожено более 900 вражеских беспилотных летательных аппаратов», – заявил начальник управления войск беспилотных систем. Начальник войск РЭБ группировки доложил Белоусову об апробации новой автоматизированной системы управления РЭБ. В мотострелковом соединении группировки министру доложили о результатах применения беспилотников, доработанных военнослужащими подразделений.
НОВОСТИ
- 20:00 18.11.2025
- Шейнбаум заявила, что ударов США по Мексике получится избежать
- 19:20 18.11.2025
- ВСУ направляют женщин в штурмовые подразделения на сумском направлении — Марочко
- 19:00 18.11.2025
- Сбер представит на AI Journey отечественный аналог решениям Google DeepMind
- 18:57 18.11.2025
- В Сбере отметили высокий уровень защищенности своих клиентов от кибермошенничества
- 18:40 18.11.2025
- Песков посоветовал полякам не играть с огнем, покрывая украинских диверсантов
- 18:00 18.11.2025
- Визы для туристов из Китая будут зеркально отменены в ближайшее время — Путин
- 17:50 18.11.2025
- Руководитель СберУниверситета Наталья Осипчук стала победителем общенациональной премии «Ректор года»
- 17:40 18.11.2025
- Для развития кибербезопасности нужен взгляд в будущее – Сбер
- 17:32 18.11.2025
- Двое украинцев подозреваются в осуществлении диверсии на железной дороге в Польше — Туск
- 17:12 18.11.2025
- Нужно продолжать выстраивать логистическую сеть в Евразии — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать