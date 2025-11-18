0
ВСУ направляют женщин в штурмовые подразделения на сумском направлении — Марочко

19:20 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины начало направлять значительное количество женщин в штурмовые подразделения на сумском направлении из-за нехватки личного состава. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в ходе авторского стрима ведущего программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» Алексея Гудошникова.

«Вот сейчас приходит информация, что на то же самое сумское направление уже начали отправлять большое количество женщин в штурмовые подразделения. Да, это вызвано нехваткой как раз личного состава», — сказал он.

Марочко отметил, что это решение стало следствием вынужденных перебросок личного состава ВСУ между различными участками фронта. Он отметил, что первоначально подразделения перебрасывались с Запорожья в Сумскую область во время обострения ситуации там. Затем, с началом событий в Купянске, силы были перенаправлены туда же с запорожского направления.

