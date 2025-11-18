ВСУ направляют женщин в штурмовые подразделения на сумском направлении — Марочко
19:20 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование Вооруженных сил Украины начало направлять значительное количество женщин в штурмовые подразделения на сумском направлении из-за нехватки личного состава. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в ходе авторского стрима ведущего программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» Алексея Гудошникова.
«Вот сейчас приходит информация, что на то же самое сумское направление уже начали отправлять большое количество женщин в штурмовые подразделения. Да, это вызвано нехваткой как раз личного состава», — сказал он.
Марочко отметил, что это решение стало следствием вынужденных перебросок личного состава ВСУ между различными участками фронта. Он отметил, что первоначально подразделения перебрасывались с Запорожья в Сумскую область во время обострения ситуации там. Затем, с началом событий в Купянске, силы были перенаправлены туда же с запорожского направления.
НОВОСТИ
- 20:04 18.11.2025
- Министр обороны РФ проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне проведения СВО
- 20:00 18.11.2025
- Шейнбаум заявила, что ударов США по Мексике получится избежать
- 19:00 18.11.2025
- Сбер представит на AI Journey отечественный аналог решениям Google DeepMind
- 18:57 18.11.2025
- В Сбере отметили высокий уровень защищенности своих клиентов от кибермошенничества
- 18:40 18.11.2025
- Песков посоветовал полякам не играть с огнем, покрывая украинских диверсантов
- 18:00 18.11.2025
- Визы для туристов из Китая будут зеркально отменены в ближайшее время — Путин
- 17:50 18.11.2025
- Руководитель СберУниверситета Наталья Осипчук стала победителем общенациональной премии «Ректор года»
- 17:40 18.11.2025
- Для развития кибербезопасности нужен взгляд в будущее – Сбер
- 17:32 18.11.2025
- Двое украинцев подозреваются в осуществлении диверсии на железной дороге в Польше — Туск
- 17:12 18.11.2025
- Нужно продолжать выстраивать логистическую сеть в Евразии — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать