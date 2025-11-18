В России выявлено более 1,1 тыс нарушений в обеспечении безопасности объектов критической информационной инфраструктуры
20:35 18.11.2025 Источник: Интерфакс
Российские регуляторы и контрольные органы выявили более 1,1 тысячи нарушений в обеспечении безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), заявила начальник управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Елена Торбенко на SOC-Форуме.
«98% нарушений традиционно связаны с несоответствием фактического состава значимых объектов (ЗО) КИИ сведениям, включенным в реестр таких объектов», – сказала Торбенко. Также к типовым нарушениям она отнесла отсутствие контроля за действиями подрядчиков, имеющих доступ к IT-инфраструктуре ЗО КИИ. Она отметила, что в 2026 году ожидается принятие ряда нормативных правовых актов, в которых, в частности, будет прописано выполнение подрядчиками требований, предъявляемых к владельцам ЗО КИИ. То есть на них будут распространяться нормы 187-ФЗ «О безопасности КИИ».
Представитель ФСТЭК указала также, что владельцы ЗО КИИ по-прежнему не занимаются вопросами поиска и устранения уязвимостей в программном обеспечении. Еще одним типовым нарушением Торбенко назвала отсутствие обновлений антивирусных баз и невыполнение парольных политик. «Безопасники – физические тела, стремящиеся к покою, – подчеркнула представительница ФСТЭК. – Задача руководителей компаний – запинать специалистов по информационной безопасности в части выполнения принятых в компаниях требований по антивирусной защите и парольной политике».
