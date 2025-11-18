Управления войск беспилотных систем созданы в составе российских группировок на СВО

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управления войск беспилотных систем созданы в составе российских группировок войск, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В сообщении российского военного ведомства о проверке хода выполнения боевых задач группировкой «Восток» министром обороны Андреем Белоусовым говорится, что сформированные в этом году подразделения беспилотных систем оказывают практическую помощь в разведке и огневом поражении противника. Об этом главе ведомства доложил начальник управления войск беспилотных систем группировки «Восток».