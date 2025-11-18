Выставка «Сокровища императорских резиденций. Царское Село» открылась в Государственном историческом музее

21:30 Источник: Интерфакс

Выставка «Сокровища императорских резиденций. Царское Село», на которой представлены шедевры из собрания музея-заповедника, открылась в Государственном историческом музее, всего в экспозиции представлено более 500 предметов из фондов «Царского села». «Никогда еще наш музей не устраивал такие гастроли музея-заповедника в Москве. И поверьте, каждый из этих предметов – это маленький шедевр, и художественный шедевр, и шедевр мемориальный, связанный с историей семьи Романовых, с историей России. Все лучшее, что есть у нас в музее, а некоторые предметы мы даже никогда не разрешали вывозить из царского села по соображению сохранности, мы все-таки рискнули и сегодня вы их увидите на этой выставке», – сказала на открытии выставки директор музея-заповедника Ольга Таратынова. Выставка будет проходить в Москве с 19 ноября до 13 апреля. В экспозицию вошли авторская мебель, украшенная драгоценными камнями и металлами, редчайшими сортами дерева; драгоценные предметы из знаменитой Янтарной комнаты, коллекции фарфора и стекла – произведения, созданные на русских императорских заводах и привезенные из-за рубежа, среди которых работы Эмиля Галле, а также часть ювелирного Нарышкинского клада, которая ранее не показывалась в Москве.