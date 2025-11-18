Шейнбаум заявила, что ударов США по Мексике получится избежать

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что ударов США по мексиканской территории не произойдет.

«Я много раз упоминала об этом (ударах США по территории Мексики — прим. ТАСС) в телефонных разговорах с президентом [США Дональдом] Трампом. Он неоднократно говорил: „Мы предлагаем вам военное вмешательство США в Мексику, все необходимое для борьбы с преступными группировками“. Но я каждый раз отвечала ему, что мы можем сотрудничать, что они могут помочь нам любой имеющейся у них информацией, но мы действуем на своей территории и не приемлем вмешательства со стороны какого-либо иностранного правительства», — подчеркнула Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции.

«Мы говорили об этом с Госдепартаментом, с [госсекретарем] Марко Рубио, и они все поняли. Настолько, что наше взаимопонимание с ними основано на сотрудничестве и координации», — добавила президент.

Она напомнила, что в одном из заявлений власти США подчеркнули, что готовы оказать силовую поддержку в случае соответствующего запроса с мексиканской стороны. «Мы не будем просить, потому что не хотим вмешательства со стороны иностранного правительства. Есть сотрудничество, и есть координация, но нет подчинения, и мы не можем допустить вмешательства», — подчеркнула Шейнбаум.

Президент добавила, что «в последний раз, когда Соединенные Штаты пришли в Мексику, с помощью вмешательства они захватили половину территории», напомнив об итогах Американо-мексиканской войны 1846–1848 гг.

В понедельник Трамп заявил, что его не смущает перспектива нанесения ударов по Мексике, если это необходимо для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями и пресечения поставок наркотиков в Соединенные Штаты. Он указал, что власти страны «должны сделать что угодно, чтобы остановить наркотики».