НАТО столкнулась с нехваткой тротила из-за войны в секторе Газа — The Daily Telegraph
22:00 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО столкнулись с нехваткой взрывчатых веществ, что затрудняет возможность Евросоюза поставлять боеприпасы Украине. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на доклад правозащитных организаций.
Как отмечается в документе, последний в ЕС крупный завод по производству тротила, принадлежащий компании Nitro-Chem, расположен на севере Польши. Около 90% производимого на нем тротила экспортируется в США для производства боеприпасов, в том числе бомб МК-84 и BLU-109. В докладе делается вывод, что в первую очередь активные поставки Соединенными Штатами вооружения в Израиль привели к нехватке тротила.
Также авторы исследования обращают внимание на сильную зависимость Великобритании и других стран Европы от единственного предприятия, которое уже перегружено заказами.
«Дефицит поставок тротила затруднил способность Европы обеспечивать Украину боеприпасами в борьбе против России. Это вынудило Киев ограничивать использование артиллерийских снарядов и оставило Запад в условиях спешной необходимости пополнять собственные внутренние запасы», — говорится в статье.
Как замечает The Daily Telegraph, нехватка тротила на западных рынках приводит к росту цен на него. Если пару десятков лет назад его стоимость в Великобритании составляла около 837 фунтов ($1,1 тыс.) за тонну, то сейчас она выросла до 33 тыс. фунтов ($43,6 тыс.) за тонну. Это может в итоге сказаться не только на положении на поле боя, но и затронуть потребителей электронной техники, в которой используются компоненты из металлов, для добычи которых также используется взрывчатка, отмечается в статье.
НОВОСТИ
- 22:40 18.11.2025
- Пекин назвал клеветой утверждения британской контрразведки об активности агентов КНР
- 21:30 18.11.2025
- Выставка «Сокровища императорских резиденций. Царское Село» открылась в Государственном историческом музее
- 21:20 18.11.2025
- Управления войск беспилотных систем созданы в составе российских группировок на СВО
- 21:00 18.11.2025
- В Башкирии усилят работу по внедрению ИИ в систему госуправления
- 20:40 18.11.2025
- Коррупционный скандал для Украины не внутренний, потому что деньги извне — Песков
- 20:35 18.11.2025
- В России выявлено более 1,1 тыс нарушений в обеспечении безопасности объектов критической информационной инфраструктуры
- 20:04 18.11.2025
- Министр обороны РФ проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне проведения СВО
- 20:00 18.11.2025
- Шейнбаум заявила, что ударов США по Мексике получится избежать
- 19:20 18.11.2025
- ВСУ направляют женщин в штурмовые подразделения на сумском направлении — Марочко
- 19:00 18.11.2025
- Сбер представит на AI Journey отечественный аналог решениям Google DeepMind
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать