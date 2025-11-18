Коррупционный скандал для Украины не внутренний, потому что деньги извне — Песков

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разразившийся на Украине коррупционный скандал никак нельзя считать внутренним делом страны, поскольку разворованы внешние средства — налогоплательщиков из Европы и США. На это указал в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. — заметил Песков. — Деньги-то внешние. Воруют — внутри, деньги — внешние».

«Конечно, для европейцев это вряд ли внутреннее дело Украины, для европейских налогоплательщиков. И для американских», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что «те самые, как сейчас говорит [президент США Дональд] Трамп, 300 млрд долларов, которые дала прежняя администрация, из них тоже большая часть была разворована на Украине».

«Поэтому, наверное, это их дело — я имею в виду и американцев, и европейцев — думать о своих деньгах, точнее, по идее, нужно думать о собственных налогоплательщиках, о собственных гражданах», — заключил пресс-секретарь президента РФ.