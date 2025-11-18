0
0
124
НОВОСТИ

Коррупционный скандал для Украины не внутренний, потому что деньги извне — Песков

20:40 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разразившийся на Украине коррупционный скандал никак нельзя считать внутренним делом страны, поскольку разворованы внешние средства — налогоплательщиков из Европы и США. На это указал в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. — заметил Песков. — Деньги-то внешние. Воруют — внутри, деньги — внешние».

«Конечно, для европейцев это вряд ли внутреннее дело Украины, для европейских налогоплательщиков. И для американских», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что «те самые, как сейчас говорит [президент США Дональд] Трамп, 300 млрд долларов, которые дала прежняя администрация, из них тоже большая часть была разворована на Украине».

«Поэтому, наверное, это их дело — я имею в виду и американцев, и европейцев — думать о своих деньгах, точнее, по идее, нужно думать о собственных налогоплательщиках, о собственных гражданах», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:30 18.11.2025
Выставка «Сокровища императорских резиденций. Царское Село» открылась в Государственном историческом музее
0
78
21:20 18.11.2025
Управления войск беспилотных систем созданы в составе российских группировок на СВО
0
103
21:00 18.11.2025
В Башкирии усилят работу по внедрению ИИ в систему госуправления
0
136
20:35 18.11.2025
В России выявлено более 1,1 тыс нарушений в обеспечении безопасности объектов критической информационной инфраструктуры
0
163
20:04 18.11.2025
Министр обороны РФ проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне проведения СВО
0
210
20:00 18.11.2025
Шейнбаум заявила, что ударов США по Мексике получится избежать
0
217
19:20 18.11.2025
ВСУ направляют женщин в штурмовые подразделения на сумском направлении — Марочко
0
262
19:00 18.11.2025
Сбер представит на AI Journey отечественный аналог решениям Google DeepMind
0
286
18:57 18.11.2025
В Сбере отметили высокий уровень защищенности своих клиентов от кибермошенничества
0
267
18:40 18.11.2025
Песков посоветовал полякам не играть с огнем, покрывая украинских диверсантов
0
334

Возврат к списку