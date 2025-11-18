Коррупционный скандал для Украины не внутренний, потому что деньги извне — Песков
20:40 18.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разразившийся на Украине коррупционный скандал никак нельзя считать внутренним делом страны, поскольку разворованы внешние средства — налогоплательщиков из Европы и США. На это указал в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. — заметил Песков. — Деньги-то внешние. Воруют — внутри, деньги — внешние».
«Конечно, для европейцев это вряд ли внутреннее дело Украины, для европейских налогоплательщиков. И для американских», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
Песков напомнил, что «те самые, как сейчас говорит [президент США Дональд] Трамп, 300 млрд долларов, которые дала прежняя администрация, из них тоже большая часть была разворована на Украине».
«Поэтому, наверное, это их дело — я имею в виду и американцев, и европейцев — думать о своих деньгах, точнее, по идее, нужно думать о собственных налогоплательщиках, о собственных гражданах», — заключил пресс-секретарь президента РФ.
НОВОСТИ
- 21:30 18.11.2025
- Выставка «Сокровища императорских резиденций. Царское Село» открылась в Государственном историческом музее
- 21:20 18.11.2025
- Управления войск беспилотных систем созданы в составе российских группировок на СВО
- 21:00 18.11.2025
- В Башкирии усилят работу по внедрению ИИ в систему госуправления
- 20:35 18.11.2025
- В России выявлено более 1,1 тыс нарушений в обеспечении безопасности объектов критической информационной инфраструктуры
- 20:04 18.11.2025
- Министр обороны РФ проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Восток» в зоне проведения СВО
- 20:00 18.11.2025
- Шейнбаум заявила, что ударов США по Мексике получится избежать
- 19:20 18.11.2025
- ВСУ направляют женщин в штурмовые подразделения на сумском направлении — Марочко
- 19:00 18.11.2025
- Сбер представит на AI Journey отечественный аналог решениям Google DeepMind
- 18:57 18.11.2025
- В Сбере отметили высокий уровень защищенности своих клиентов от кибермошенничества
- 18:40 18.11.2025
- Песков посоветовал полякам не играть с огнем, покрывая украинских диверсантов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать