Трамп заявил, что поймет через одну или две недели, возможно ли урегулирование на Украине

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что в течение одной недели или двух станет понятно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

«Через какое-то время, не слишком продолжительное, через неделю или через две недели мы узнаем, урегулируем ли мы это или эти ужасные бои продолжатся. Мы сделаем все возможное, чтобы это прекратилось», — сказал президент США на встрече в Белом доме с участием руководителей европейских стран и Владимира Зеленского. Трамп добавил, что есть «есть две заинтересованные стороны, которые хотят заключить сделку», имея в виду Москву и Киев.