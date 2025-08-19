Россия еще до Путина заявляла, что не допустит вступления Украины в НАТО — Трамп

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Россия еще до президентства Владимира Путина заявляла о недопустимости вступления Украины в НАТО.

«Если оглянуться назад, еще задолго до президента Путина, всегда заявлялось, что они никогда не позволят Украине вступить в НАТО», — сказал Трамп.