Для мирной сделки по Украине прекращение огня не требуется — Трамп

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на Украине не является обязательным условием для заключения мирного соглашения, поскольку стороны могут работать над сделкой и во время боевых действий.

«Я не думаю, что нужно прекращение огня, — сказал он, выступая перед журналистами в Белом доме. — Но мы можем работать над сделкой, пока они [стороны конфликта] воюют».