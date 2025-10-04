В 2025 году Россия запустила 16 космических аппаратов военного назначения – МО РФ
09:00 04.10.2025 Источник: Интерфакс
В текущем году с космодрома Плесецк выполнено семь пусков ракет с 16 военными спутниками, сообщили в Минобороны РФ в субботу.
"Боевые расчеты космодрома Плесецк провели 7 пусков ракет космического назначения различного класса с 16 космическими аппаратами военного назначения", - говорится в сообщении ведомства.
"Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур с выводом на орбиту более 40 космических аппаратов", - сообщили в министерстве обороны.
