Необходимо обсудить возможный обмен территориями между РФ и Украиной — Трамп

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости обсуждения возможного обмена территориями между РФ и Украиной для урегулирования украинского кризиса. По его словам, в этом вопросе необходимо принимать внимание линию соприкосновения.

«Нам также необходимо обсудить возможный обмен территориями, принимая во внимание текущую линию соприкосновения», — сказал он на встрече с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме.