Поставки западного оружия будут частью гарантий безопасности Украины — Зеленский

Киев считает, что поставки американских вооружений за счет Европы для перевооружения ВСУ могут стать частью гарантий безопасности. Об этом заявил Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

«Это не только для войны и для того, чтобы защищаться. Это будет также частью гарантий безопасности. Чтобы усилить нашу армию, чтобы перевооружить ее. Это зависит от того, сколько денег нам на это потребуется», — сказал он.