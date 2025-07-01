Путин утвердил дополнительные гарантии прав иностранных инвесторов

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов.

Он оговаривает условия, при которых иностранцы могут осуществлять инвестиции в РФ без учета контрсанкционных указов 2022 и 2023 годов, установивших ограничения для представителей недружественных стран.

Гарантии действуют при приобретении или продаже трейдером, действующим в интересах иностранного инвестора, российских ценных бумаг на бирже или при IPO; при использовании им деривативов; при размещении иностранным инвестором средств на вкладах в российских банках.