0
0
87
НОВОСТИ

Путин утвердил дополнительные гарантии прав иностранных инвесторов

17:12 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов.

Он оговаривает условия, при которых иностранцы могут осуществлять инвестиции в РФ без учета контрсанкционных указов 2022 и 2023 годов, установивших ограничения для представителей недружественных стран.

Гарантии действуют при приобретении или продаже трейдером, действующим в интересах иностранного инвестора, российских ценных бумаг на бирже или при IPO; при использовании им деривативов; при размещении иностранным инвестором средств на вкладах в российских банках.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 01.07.2025
Суд в Баку арестовал главу и шеф-редактора «Sputnik Азербайджан»
0
68
17:00 01.07.2025
Су-34 потерпел аварию в Нижегородской области, летчики живы — МО РФ
0
145
16:32 01.07.2025
Количество школьников на Украине упало до минимума за последние 30 лет
0
189
16:12 01.07.2025
С 2026 года страховые пенсии россиян будут индексироваться дважды — Мишустин
0
216
16:00 01.07.2025
Суд огласил приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову
0
260
15:32 01.07.2025
Задержание Баку журналистов из РФ не соответствует общепринятым нормам — Песков
0
262
15:12 01.07.2025
Гражданин РФ погиб при падении параплана в горах Таджикистана — КЧС
0
251
15:00 01.07.2025
РФ не затягивает переговоры по Украине — Песков
0
292
14:32 01.07.2025
ВС РФ нанесли поражение отряду спецназначения «Химера» в Сумской области — МО РФ
0
322
14:12 01.07.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО более 1 365 военнослужащих — Минобороны РФ
0
313

Возврат к списку