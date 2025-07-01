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В мэрии турецкого города Измир идут массовые аресты

19:31 01.07.2025 Источник: Интерфакс

В мэрии Измира идут массовые аресты. По делу о коррупции взяты под стражу 120 человек, в том числе бывший мэр города Тунч Сойер. 


Как сообщает газета Hurriyet, в центре расследования – махинации по проведению восстановительных работ после землетрясения в районе Измира в октябре 2020 года, которое унесло жизни около 100 человек. В марте в Турции уже прошли аресты в мэрии Стамбула. 


Под стражу был взят мэр города и один из лидеров оппозиции Экрем Имамоглу. Он и его сторонники считают данное дело политическим, инициированным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который рассчитывает остаться у власти на новый срок.

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