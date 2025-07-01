Посол США в Израиле: Может, этим бомбардировщикам B-2 стоит нанести визит в Йемен…
22:25 01.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол США в Израиле Майк Хакаби после нового ракетного обстрела со стороны мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» предложил применить против них американские бомбардировщики B-2.
«Мы думали, что покончили с ракетами, летящими на Израиль, но хуситы только что зажгли одну над нами в Израиле. К счастью, невероятная система перехвата Израиля устроена так, что мы идем в убежище и ждем, пока все не прояснится. Может, этим бомбардировщикам B-2 стоит нанести визит в Йемен!» — написал дипломат на своей странице в социальной сети X.
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