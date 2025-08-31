0
Мэр Чикаго, похоже, собирается противостоять Нацгвардии США

09:41 31.08.2025 Источник: Интерфакс

Мэр Чикаго (штат Иллинойс) Брэндон Джонсон подписал указ о защите конституционных прав жителей города в условиях потенциального развертывания там подразделений национальной гвардии, сообщает в воскресенье The Hill.

"Город Чикаго сделает все, что в его силах, для защиты нашей демократии и наших сообществ. Этим указом мы посылаем громкий сигнал федеральному правительству: мы не нуждаемся и не хотим неконституционной и незаконной военной оккупации нашего города", - говорится в документе.

Мэр уточнил: "Мы не хотим, чтобы на наших улицах были военные блокпосты или бронетехника, мы не хотим видеть, как семьи разрываются на части. Мы предпримем любые необходимые действия для защиты прав всех жителей Чикаго".

