Гарантии безопасности Киеву будет обеспечивать в основном Европа - Трамп
19:45 30.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В интервью порталу The Daily Caller Трампа спросили, допускает ли он оказание Украине поддержки с воздуха в качестве гарантии безопасности. «Возможно, мы сделаем что-то, я бы хотел решения [проблемы] <…>. Если я смогу положить конец [гибели военных на поле боя] тем, что самолет будет периодически пролетать в воздухе, главным образом за это будут отвечать европейцы, но мы помогли бы им», — сказал он, отметив, что не планирует отправлять американских солдат на Украину
«Я не думаю, что это получится урегулировать без каких-либо гарантий безопасности. Мы не отправим туда военных. Но мы можем помочь Европе», — указал американский лидер.
Трамп заявил, что конфликт на Украине — это «не война США» и что он унаследовал этот конфликт от своего предшественника на посту главы государства. «Все, что я пытаюсь сделать, — это потушить пламя. <…> Эта война очень сложная», — отметил хозяин Белого дома.
