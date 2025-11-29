В Росавиации провели предварительный анализ директивы Airbus для лайнеров А320

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительный анализ директивы Airbus по обновлению программного обеспечения (ПО) самолетов показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями. Об этом сообщили в Росавиации.

«Об эксплуатации А320. Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — говорится в сообщении.